Roma, 21 ott (Adnkronos) - “La legge di bilancio colpisce duramente l'industria cinematografica e audiovisiva italiana, con oltre mezzo miliardo di euro di tagli. La stessa sottosegretaria Borgonzoni, in una lettera che rappresenta il più alto livello dello scaricabarile politico, parla addirittura di 650 milioni di euro sottratti al settore". Lo dice la capogruppo del Pd in commissione Cultura della Camera Irene Manzi. "Tra la riduzione del Fondo nazionale per il cinema e l'audiovisivo, la messa in discussione di capitoli di spesa fondamentali – come l'educazione nelle scuole, la digitalizzazione e gli investimenti nelle sale – e il taglio lineare che colpisce tutte le attività del Ministero della Cultura, siamo di fronte a un attacco senza precedenti -prosegue-. 🔗 Leggi su Iltempo.it © Iltempo.it - Manovra: Manzi, 'per il cinema taglio vergognoso, il governo lo cancelli'

