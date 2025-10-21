Manovra | Lupi ' Nm ha insistito su famiglia scuola e lavoro'

Roma, 21 ott. (Adnkronos) - Questa manovra, "il testo credo che arriverà domani alle Camere", è il "frutto del lavoro comune dei quattro partiti di maggioranza. Noi moderati ha insisto molto su tre pilastri, il lavoro, la scuola e la famiglia. Per la prima volta nei prossimi tre anni sono stati destinati 3.4 miliardi alle politiche per la famiglia e la conciliazione lavoro famiglia". Così il presidente di Noi Moderati Maurizio Lupi durante la conferenza stampa sulla legge di bilancio nella sede del partito. E poi "la riconferma dell'80% di stipendio per primi tre mesi di congedo parentale, l'eliminazione della prima abitazione dal calcolo dell'Isee, oltre 160 milioni per le scuole paritarie". 🔗 Leggi su Iltempo.it © Iltempo.it - Manovra: Lupi, 'Nm ha insistito su famiglia, scuola e lavoro'

