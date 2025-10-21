Roma, 21 ott (Adnkronos) - Quando erano insieme al governo la sbandieravano con orgoglio e, soprattutto, uniti. Adesso Industria 4.0, la misura economica per le imprese introdotta dal governo Renzi che sembra fare capolino nell'ultima manovra targata Meloni, divide via social i suoi artefici: Matteo Renzi e Carlo Calenda. Il primo battere un colpo, su Twitter, è il leader di Iv: "Dopo solo tre anni la Meloni ha capito che doveva rimettere Industria 4.0 come l'aveva fatta il Governo Renzi. Aveva giurato di non farlo e oggi finalmente si è arresa al buon senso. Non sono cattivi, hanno solo bisogno di tempo persino per copiare", scrive Renzi. 🔗 Leggi su Iltempo.it

© Iltempo.it - Manovra: Industria 4.0 divide, via social, Calenda e Renzi