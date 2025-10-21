Manovra forzisti e Lega uccidono nella culla la stangata sugli affitti brevi
Il rialzo della cedolare al 26% non era stato concordato. Sarebbe entrato in manovra per iniziativa del Tesoro ma ora in Aula potrebbe non avere i voti. L’opposizione annuncia barricate sul taglio ai fondi per il cinema. 🔗 Leggi su Laverita.info
