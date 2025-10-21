Manovra Forza Italia e Lega bloccano sul nascere la stangata sugli affitti brevi
La manovra economica riserva sempre sorprese anche dopo il varo in consiglio dei ministri. Probabilmente però quella sulla casa è una doccia fredda che i proprietari non si aspettavano. Appena uscita la notizia, Forza Italia e la Lega hanno subito preso le distanze in modo polemico lasciando intendere che non è un’operazione concordata dentro la maggioranza. L’iniziativa sarebbe del Tesoro per armonizzare il prelievo fiscale e contenere la corsa alle locazioni turistiche nelle grandi città. Ma considerate le critiche subito arrivate dalla maggioranza, la norma di sicuro non supererà indenne l’esame parlamentare. 🔗 Leggi su Panorama.it
