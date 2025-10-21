Manovra Forza Italia contro l’aumento della tassa per gli affitti brevi
C’è un altro no di Forza Italia che riguarda una delle misure inserite in Manovra. Si tratta dell’ aumento della cedolare secca per gli affitti brevi, contro cui il partito di Antonio Tajani continuerà ad opporsi. Lo ha dichiarato lo stesso segretario di FI e ministro degli Esteri, che ha ribadito: «Noi non potremmo mai votare una proposta come questa». L’aumento sarebbe dal 21 al 26 per cento e riguarderebbe la tassa sugli affitti brevi, anche sulle prime case adibite a uso turistico. Una misura di cui «non si era mai parlato», ha spiegato Tajani. Che ha aggiunto: «Faremo di tutto perché il testo sia modificato. 🔗 Leggi su Lettera43.it
