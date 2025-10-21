Manovra è scontro sul contributo delle banche tra FI e Lega | tensioni con FdI su affitti brevi e pensioni

La manovra per ora resta sospesa in una sorta di limbo. Il testo non è ancora stato bollinato dalla Ragioneria di Stato e si prevede che il suo arrivo in Parlamento, previsto per la questa settimana, possa tardare di qualche giorno. 🔗 Leggi su Ildifforme.it

