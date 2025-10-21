«Chi ha avuto tanto, può restituire qualcosa.». Si sente il Robin Hood del 2025? «Matteo Salvini, nel video in cui illustrava il prelievo sui super utili delle banche inserito nella manovra finanziaria ha detto che è una sorta di Robin Hood tax, ma ha precisato che non c’è nessun furto». E allora di cosa si tratta? «La Robin Hood tax era una proposta di tassare le transazioni finanziarie, quindi alla fine era una gabella sui risparmiatori. Nella manovra 2025, Robin Hood va nella casa giusta». Ma cos’ha la Lega contro le banche? «Nulla. Però al Super Enalotto si può vincere una volta, non tutti gli anni». 🔗 Leggi su Liberoquotidiano.it

© Liberoquotidiano.it - Manovra, Claudio Borghi: "Come mette tutti d'accordo e perché la sinistra ha perso"