Manovra Claudio Borghi | Come mette tutti d' accordo e perché la sinistra ha perso
«Chi ha avuto tanto, può restituire qualcosa.». Si sente il Robin Hood del 2025? «Matteo Salvini, nel video in cui illustrava il prelievo sui super utili delle banche inserito nella manovra finanziaria ha detto che è una sorta di Robin Hood tax, ma ha precisato che non c’è nessun furto». E allora di cosa si tratta? «La Robin Hood tax era una proposta di tassare le transazioni finanziarie, quindi alla fine era una gabella sui risparmiatori. Nella manovra 2025, Robin Hood va nella casa giusta». Ma cos’ha la Lega contro le banche? «Nulla. Però al Super Enalotto si può vincere una volta, non tutti gli anni». 🔗 Leggi su Liberoquotidiano.it
Il sottosegretario al lavoro Claudio Durigon a Sky economia parla delle priorità della manovra di bilancio, di pensioni e smonta le fake news della sinistra sulla proposta #Lega di rottamazione delle cartelle. - X Vai su X
Il sottosegretario al lavoro Claudio Durigon a Sky economia parla delle priorità della manovra di bilancio, di pensioni e smonta le fake news della sinistra sulla proposta #Lega di rottamazione delle cartelle. - facebook.com Vai su Facebook
Manovra: Borghi (Lega), 'da banche contributo è sacrosanto' - “Il contributo delle banche è sacrosanto: riteniamo giusto che gli istituti, che operando sul mercato hanno realizzato utili ingenti, diano un contributo concreto al Paese. Scrive lagazzettadelmezzogiorno.it
Manovra, Borghi: “Niente accesso alla rottamazione per chi non dichiara” - Per la Lega, la maxi rata iniziale non ci deve essere, così come l’importo minimo per il singolo pagamento. Lo riporta repubblica.it
Manovra, il centrodestra non si mette d'accordo. Forza Italia: cinque miliardi sulla sanità - In attesa che dal Consiglio dei ministri arrivi alle Camere, a inizio ottobre, il documento programmatico di finanza pubblica (Dpfp), cornice della prossima legge di bilancio, monta la polemica ... Secondo huffingtonpost.it