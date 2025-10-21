Manovra Cgil | altro che superamento Legge Fornero si va in pensione sempre più tardi
Roma, 21 ott. (AdnkronosLabitalia) - Mancano pochi giorni alla manifestazione nazionale della Cgil, indetta per sabato 25 ottobre a Roma, in piazza San Giovanni. Uno dei temi oggetto dell'iniziativa, per la quale è prevista la partecipazione di decine di migliaia di persone, è la richiesta di aumento di salari e pensioni. E proprio in tema di pensioni è molto netto il giudizio dell'organizzazione sindacale: “altro che superamento della Legge Fornero” si legge su Collettiva.it, testata informativa multimediale del sindacato di Corso d'Italia, “l'esecutivo che ne aveva promesso l'abolizione la sta, di fatto, rafforzando. 🔗 Leggi su Iltempo.it
