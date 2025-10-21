Manovra | Carfagna ' sbaglia chi dice che non ha visione concentra le risorse'

Roma, 21 ott. (Adnkronos) - "Penso che sbagli chi dice che la manovra non ha orientamento o visione. È una legge di bilancio che concentra le poche risorse a disposizione in tempi di ristrettezze di bilancio e rispetto di vincoli, che il governo ha il merito di portare avanti, sulla famiglia, sul ridurre il peso del fisco sul ceto medio, sul sostegno alle imprese con 8 miliardi e incrementare le risorse per il comparto sanitario". Così Mara Carfagna, segretaria di Noi Moderati, durante la conferenza stampa sulla legge di bilancio nella sede del partito. "Noi moderati ha voluto insistere sul pacchetto famiglia, possibilmente cercheremo anche di incrementarlo. 🔗 Leggi su Iltempo.it

