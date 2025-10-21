Manovra | Boscaini FI ' no a nuove tasse affitti brevi da regolamentare ma servono al turismo'
Roma, 21 ott. (Adnkronos) - "Forza Italia è contraria all'aumento della cedolare secca per gli affitti brevi, come pure è contraria da sempre a qualsiasi aumento delle tasse. Siamo un partito liberale, anticentralista, a favore della casa, della proprietà privata e della libera impresa". Così la deputata di Forza Italia Paola Boscaini. "Sarebbe anche un autogol per un Paese come l'Italia a forte vocazione turistica. Sono veronese e conosco bene l'importanza degli affitti brevi per implementare l'offerta turistica". "Sono certamente per una regolamentazione delle locazioni turistiche, ma FI è contraria a modifiche del trattamento fiscale attualmente previsto", conclude. 🔗 Leggi su Iltempo.it
