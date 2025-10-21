Manovra | Borghi Lega ' da banche chiederemo miliardo aggiuntivo in Parlamento'

Roma, 21 ott. (Adnkronos) - "Trovo curioso che le banche si lamentino per quello che è un prelievo ragionevole. Sulla manovra leggo molte inesattezze. Innanzitutto le bozze non sono testi definitivi e poi sembra che ci si dimentichi che la redazione finale spetterà al Parlamento e alla commissione Bilancio. Una priorità potrebbe essere quella di fondi per le Forze dell'ordine: chiederò un miliardo aggiuntivo e mi auguro di non sentire più resistenze fuori luogo, altrimenti sono sicuro che si troverebbe un largo consenso per chiederne due. Ovviamente con attento monitoraggio per evitare che anche solo un centesimo venga ribaltato sui correntisti". 🔗 Leggi su Iltempo.it

