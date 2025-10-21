Manovra Attilio Fontana | Ci farà soffrire ma Lombardia è solida
Il governatore della Lombardia Attilio Fontana commenta la manovra che si appresta ad arrivare all’esame del Parlamento. “È una manovra che dimostra la volontà di questo governo di risanare i conti, di andare avanti su questa strada che ci ha dato successo e credibilità a livello internazionale che da anni non avevamo. È chiaro che è una manovra che un po’ ci farà soffrire, ma tenuto conto della solidità dei conti del bilancio di Regione Lombardia cercheremo di affrontarlo e superarlo nel modo migliore”. Così il governatore della Lombardia Attilio Fontana, a margine di un appuntamento a Milano. 🔗 Leggi su Lapresse.it
