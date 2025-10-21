Manovra Attilio Fontana | Ci farà soffrire ma Lombardia è solida

Lapresse.it | 21 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Il governatore della Lombardia Attilio Fontana commenta la manovra che si appresta ad arrivare all’esame del Parlamento. “È una manovra che dimostra la volontà di questo governo di risanare i conti, di andare avanti su questa strada che ci ha dato successo e credibilità a livello internazionale che da anni non avevamo. È chiaro che è una manovra che un po’ ci farà soffrire, ma tenuto conto della solidità dei conti del bilancio di Regione Lombardia cercheremo di affrontarlo e superarlo nel modo migliore”. Così il governatore della Lombardia Attilio Fontana, a margine di un appuntamento a Milano. 🔗 Leggi su Lapresse.it

