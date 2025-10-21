Manovra asfittica Il taglio Irpef non basta serve una riforma complessiva che riporti nell’imposta i redditi da capitali e gli immobili

“La manovra mi pare asfittica nei contenuti e nel metodo. L’impatto in termini aggregati degli interventi sull’Irpef è molto limitato, se pensiamo che quell’imposta frutta ogni anno 190 miliardi di gettito. E quelle misure non fanno che rendere il sistema più complesso, meno lineare, più prono alle lobby “. Francesco Figari, ordinario di Scienza delle finanze all’Università del Piemonte Orientale (Novara) e fellow presso il CeRP Collegio Carlo Alberto di Torino, boccia il cuore della legge di Bilancio varata venerdì scorso e attesa ad ore in Parlamento. La seconda aliquota Irpef scenderà dal 35 al 33%, con un meccanismo di sterilizzazione per cui oltre i 200mila euro il beneficio si azzererà. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

