Manovra | Ascani Pd ' dietro le chiacchiere niente per la crescita'
Roma, 21 ott. (Adnkronos) - "Venerdì scorso l'approvazione in Consiglio dei ministri della manovra con i consueti fuochi di artificio della premier sulla legge migliore che si potesse decidere. Peccato che i partiti della maggioranza abbiano opinioni diverse su aspetti non proprio insignificanti come l'innalzamento di alcune aliquote. Che nelle bozze che circolano siano scomparse misure, come il fondo per gli enti locali, annunciati con la consueta grancassa. Tutto questo rende, se possibile, più grigio e sconfortante il quadro". Così Anna Ascani, vicepresidente della Camera e deputata dem. "È una legge di bilancio che non si occupa della crescita al punto da far dire allo stesso governo che non inciderà sul Pil dell'anno prossimo, che si affida al gioco delle tre carte per individuare tra le coperture i fondi destinati al Pnrr, che prende in giro lavoratori e pensionati redistribuendo cifre neanche lontanamente sufficienti a restituire il potere d'acquisto eroso dall'inflazione e dal fiscal drag. 🔗 Leggi su Iltempo.it
