Manovra 2026 nuovo scontro Forza Italia-Lega sulle banche Salvini | Se si lamentano contributo sale
Su alcune norme si tratta ancora, come il contributo delle banche. Per altre già si parla di modifiche, come l’aumento della cedolare secca per gli affitti brevi. La manovra non è ancora arrivata in Parlamento ma la formulazione di alcune norme fa discutere. E Matteo Salvini è il primo a evocare possibili modifiche. Proseguono i contatti tra il governo e gli istituti bancari, con un nuovo incontro anche oggi, lunedì, per ulteriori approfondimenti. Le interlocuzioni mirano a ottenere chiarimenti e maggiori informazioni. Gli interventi sulle banche e il botta e risposta Salvini-Tajani. Per gli istituti di credito, il testo che circola sotto forma di bozza, in 137 articoli, delinea il mix di interventi (in parte strutturali e in parte temporanei) illustrati dal ministro dell’Economia Giancarlo Giorgetti, con l’ aumento di due punti per l’Irap – che vale anche per le assicurazioni –, l’aliquota ridotta al 27,5 e al 33% per svincolare le riserve di capitale, il nuovo slittamento sui crediti d’imposta. 🔗 Leggi su Lapresse.it
Scopri altri approfondimenti
Spuntano gli “omini verdi” tra Estonia e Russia. Provocazione o semplice manovra di confine? Scopri cosa sta accadendo e perché Tallinn teme un nuovo copione alla Crimea ? https://infodifesa.it/allarme-al-confine-spuntano-gli-omini-verdi-tra-estonia-e-r Vai su Facebook
Manovra 2026, più aiuti alle famiglie e pensioni minime: nuovo bonus mamme, centri estivi e incremento degli assegni. Cosa è previsto - X Vai su X
Manovra 2026, nuovo scontro Forza Italia-Lega sulle banche. Salvini: “Se si lamentano contributo sale” - Per altre già si parla di modifiche, come l'aumento della cedolare secca per gli affitti ... Da lapresse.it
Manovra 2026, scontro nel governo Meloni sull’aumento della cedolare secca per gli affitti brevi - Dopo il braccio di ferro sulla tassazione delle banche, è ora la cedolare secca sugli affitti brevi a dividere il governo. Da online-news.it
Manovra 2026, intesa nel governo su contributo banche dopo lo scontro Lega-Forza Italia - Leggi su Sky TG24 l'articolo Manovra 2026, intesa nel governo su contributo banche dopo lo scontro Lega- Si legge su tg24.sky.it