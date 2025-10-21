Manovra 2026 nuovo scontro Forza Italia-Lega sulle banche Salvini | Se si lamentano contributo sale

Su alcune norme si tratta ancora, come il contributo delle banche. Per altre già si parla di modifiche, come l’aumento della cedolare secca per gli affitti brevi. La manovra non è ancora arrivata in Parlamento ma la formulazione di alcune norme fa discutere. E Matteo Salvini è il primo a evocare possibili modifiche. Proseguono i contatti tra il governo e gli istituti bancari, con un nuovo incontro anche oggi, lunedì, per ulteriori approfondimenti. Le interlocuzioni mirano a ottenere chiarimenti e maggiori informazioni. Gli interventi sulle banche e il botta e risposta Salvini-Tajani. Per gli istituti di credito, il testo che circola sotto forma di bozza, in 137 articoli, delinea il mix di interventi (in parte strutturali e in parte temporanei) illustrati dal ministro dell’Economia Giancarlo Giorgetti, con l’ aumento di due punti per l’Irap – che vale anche per le assicurazioni –, l’aliquota ridotta al 27,5 e al 33% per svincolare le riserve di capitale, il nuovo slittamento sui crediti d’imposta. 🔗 Leggi su Lapresse.it

