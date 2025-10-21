Manovra 2026 e sigarette | previsti aumenti fino a 60 centesimi in tre anni
Non solo sigarette ma anche tutte le tipologie di tabacco lavorato e i prodotti alternativi al fumo tradizionale L'Identità. 🔗 Leggi su Lidentita.it
Approfondisci con queste news
Arrivano nuovi aumenti sul prezzo delle sigarette con la Manovra 2026. Ecco come cambieranno i costi nei prossimi anni Vai su Facebook
Gli aumenti delle accise così come previsti dalla prima bozza della manovra avranno un effetto sui prezzi delle sigarette di 14-15 centesimi nel 2026, arrivando ad un totale di 60 centesimi nei tre anni di programmazione. E' quanto emerge dai calcoli di fonti - X Vai su X
Tutti gli aumenti di prezzo dal 1° gennaio 2026. Ecco l’elenco dei rincari - Sigarette, carburanti e bollette: tanti prodotti aumentano di prezzo dal 1° gennaio 2026 per effetto delle accise e non solo. Secondo money.it
Manovra 2026, sigarette e carburanti: aumenti in arrivo - Gli aumenti delle accise, previsti nella prima bozza della manovra 2026, porteranno a un rincaro dei prezzi delle sigarette di circa 14- Lo riporta finanza.repubblica.it
Aumentano le sigarette dal 2026, di quanto? Novità in Manovra - Vediamo cosa prevede la Legge di Bilancio e come si ripartiscono nei prossimi anni. Si legge su money.it