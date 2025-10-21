"La Maceratese con il Notaresco ha fatto un passo indietro rispetto a quella vista a Teramo". L’allenatore Manolo Manoni, che da calciatore ha indossato la casacca biancorossa, ha seguito dagli spalti la partita vinta dagli abruzzesi. "Magari – osserva – la squadra ha trovato un campo dove è difficile sviluppare il suo gioco fatto di passaggi a terra". C’è anche un altro aspetto che è riemerso. "I biancorossi fanno fatica – spiega – nelle partite sporche, cioè contro formazioni pratiche e scorbutiche come il Fossombrone. Sul campo del Notaresco non è possibile esprimere la solita idea di calcio perché la palla non si muove bene, allora puoi soffrire quando devi essere meno bello ma più pratico". 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

© Sport.quotidiano.net - Manoni sul ko a Notaresco: "Rata, un passo indietro"