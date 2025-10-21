Manildo | Contratto d’ingresso per giovani e imprese Così rendiamo competitivo il lavoro in Veneto

Padovaoggi.it | 21 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

«Dobbiamo rendere il Veneto un luogo dove valga la pena restare, lavorare, costruire una famiglia e il proprio futuro. Per questo lanceremo un contratto d’ingresso per i giovani, uno strumento concreto per dare valore al lavoro, favorire l’autonomia e contrastare la fuga di talenti». Lo annuncia. 🔗 Leggi su Padovaoggi.it

