Manildo | Contratto d’ingresso per giovani e imprese Così rendiamo competitivo il lavoro in Veneto
«Dobbiamo rendere il Veneto un luogo dove valga la pena restare, lavorare, costruire una famiglia e il proprio futuro. Per questo lanceremo un contratto d’ingresso per i giovani, uno strumento concreto per dare valore al lavoro, favorire l’autonomia e contrastare la fuga di talenti». Lo annuncia. 🔗 Leggi su Padovaoggi.it
