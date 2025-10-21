Manifesti di un' iniziativa elettorale spoilerano la candidatura di Sangiuliano

Napolitoday.it | 21 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Edmondo Cirielli e Gennaro Sangiuliano insieme per tirare la volata al centrodestra in Campania? La prima uscita pubblica in tandem dei due da candidati - il primo alla presidenza della giunta, il secondo al Consiglio regionale, da capolista di FdI - potrebbe esserci nella giornata di domani in. 🔗 Leggi su Napolitoday.it

