La comunità palestinese, assieme a tanti altri sostenitori, è tornata in piazza a Milano con un presidio davanti al consolato americano per protestare contro la vendita di armi statunitensi a Israele. Durante la manifestazione sono stati scanditi slogan contro la presidente del Consiglio Giorgia Meloni, il vicepremier Matteo Salvini e contro il governo italiano definito dai manifestanti “ assassino ”. “Noi accusiamo il governo italiano perché fino adesso non ha preso una vera posizione. Perché deve prendere una posizione netta come hanno fatto anche gli altri Paesi nel mondo”, ha spiegato Khader Tamimi, portavoce dei palestinesi della Lombardia. 🔗 Leggi su Lapresse.it

© Lapresse.it - Manifestazione pro Palestina a Milano, presidio davanti al consolato americano