Manifestazione per la Palestina davanti al Consolato Usa il corteo verso il centro | Stop al genocidio

Milanotoday.it | 21 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Un gruppo composto da alcune centinaia di persona ha manifestato questa sera, 21 ottobre, davanti al consolato americano di Milano (transennato e presidiato dalla polizia) a favore della Palestina. I manifestanti sostengono che il cessato il fuoco sia una “farsa” durante la quale “Israele. 🔗 Leggi su Milanotoday.it

