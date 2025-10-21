Manifestazione per la Palestina davanti al Consolato Usa il corteo verso il centro | Stop al genocidio

Un gruppo composto da alcune centinaia di persona ha manifestato questa sera, 21 ottobre, davanti al consolato americano di Milano (transennato e presidiato dalla polizia) a favore della Palestina. I manifestanti sostengono che il cessato il fuoco sia una “farsa” durante la quale “Israele. 🔗 Leggi su Milanotoday.it

Contenuti che potrebbero interessarti

L’80% dei manifestanti fermati sabato alla manifestazione pro-Palestina non autorizzata proveniva da fuori cantone, con una presenza significativa dalla Svizzera romanda. Dei 536 fermati e controllati, circa la metà erano donne, principalmente tra i 20 e i 29 a - facebook.com Vai su Facebook

Scontri a Bologna durante la manifestazione pro Palestina non autorizzata nell’anniversario del 7 Ottobre. Dopo aver invitato dal megafono i manifestanti a lasciare la piazza, la polizia ha caricato i manifestanti, anche con l’aiuto dell’idrante. - X Vai su X

Manifestazione per la Palestina davanti al Consolato Usa, il corteo verso il centro: "Stop al genocidio" - Il gruppo si è spostato in corteo verso Porta Venezia. Scrive milanotoday.it

Manifestazione pro Palestina a Milano, presidio davanti al consolato americano - La comunità palestinese, assieme a tanti altri sostenitori, è tornata in piazza a Milano con un presidio davanti al consolato americano per protestare contro ... Come scrive msn.com

Manifestazione a Firenze contro il governo si trasforma in corteo verso il Consolato Usa - A Firenze la manifestazione di piazza Indipendenza contro il governo Meloni e per la Palestina, si è ingrossata di partecipanti (tanti i giovanissimi) e il pre ... controradio.it scrive