Manifestazione per la libertà di stampa a Roma | Ranucci saluta Conte Schlein Bonelli e Fratoianni

Lapresse.it | 21 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Sigfrido Ranucci, giornalista e conduttore di ‘Report’, è arrivato alla manifestazione per la libertà di stampa organizzata in piazza Santi Apostoli a Roma. Il cronista ha abbracciato la segretaria del Partito democratico Elly Schlein e salutato il presidente del Movimento Cinque Stelle Giuseppe Conte e i leader di Alleanza Verdi e Sinistra Angelo Bonelli e Nicola Fratoianni. Qualche giorno fa Ranucci è stato vittima di un attentato dinamitardo: due auto di famiglia sono esplose davanti alla sua abitazione a Campo Ascolano, frazione del Comune di Pomezia, alle porte di Roma. Questo articolo proviene da LaPresse. 🔗 Leggi su Lapresse.it

manifestazione per la libert224 di stampa a roma ranucci saluta conte schlein bonelli e fratoianni

© Lapresse.it - Manifestazione per la libertà di stampa a Roma: Ranucci saluta Conte, Schlein, Bonelli e Fratoianni

Altri contenuti sullo stesso argomento

manifestazione libert224 stampa romaOvazione per Ranucci alla manifestazione per la libertà di stampa a Roma - Il giornalista Rai, vittima di un attentato, è salito sul palco della manifestazione per la libertà di stampa organizzata in Piazza ... Come scrive msn.com

manifestazione libert224 stampa romaA Roma al via la manifestazione M5s per Ranucci “Viva la stampa libera”. Anche a Strasburgo dibattito sull’attentato - È iniziata in piazza Santi Apostoli a Roma la manifestazione organizzata dal Movimento 5 stelle a favore della libertà di stampa e di Sigfrido Ranucci, vittima di un attentato giovedì sera. Si legge su ilfattoquotidiano.it

manifestazione libert224 stampa romaRoma, piazza Santi Apostoli gremita per Sigfrido Ranucci e la libertà di stampa - A Roma manifestazione per la libertà di stampa e in sostegno a Sigfrido Ranucci. Come scrive ilquotidianodellazio.it

Cerca Video su questo argomento: Manifestazione Libert224 Stampa Roma