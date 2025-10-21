Manifestazione per la libertà di stampa a Roma presente anche Fratelli d' Italia
C’è anche Fratelli d’Italia alla manifestazione per la libertà di stampa organizzata a Roma e lanciata dal presidente del Movimento Cinque Stelle Giuseppe Conte. “Noi siamo in piazza a difesa della libertà di stampa. Questo governo è il miglior presidio della libertà in Italia”, ha detto il responsabile nazionale dell’organizzazione di FdI Giovanni Donzelli, presente in Piazza Santi Apostoli assieme ai capigruppo di Camera e Senato del partito Galeazzo Bignami e Lucio Malan. La delegazione di Fratelli d’Italia ha raggiunto a sorpresa l’area sotto al palco per assistere agli interventi di molti giornalisti tra cui Marco Travaglio, Milena Gabanelli e Francesco Cancellato, l’ex procuratore nazionale anti-mafia e senatore M5S Roberto Scarpinato e la presidente della Commissione Vigilanza Rai Barbara Floridia. 🔗 Leggi su Lapresse.it
Approfondisci con queste news
Cesena antifascista, nuova manifestazione lunedì 20 in piazza della Libertà - facebook.com Vai su Facebook
Nuova manifestazione per la libertà della Palestina e per lo stop al genocidio a Gaza http://dlvr.it/TNZ1v1 ? #LibertàPalestina - X Vai su X
Manifestazione per la libertà di stampa a Roma: Ranucci saluta Conte, Schlein, Bonelli e Fratoianni - Sigfrido Ranucci, giornalista e conduttore di 'Report', è arrivato alla manifestazione per la libertà di stampa organizzata in piazza Santi Apostoli a Roma. Si legge su lapresse.it
Ovazione per Ranucci alla manifestazione per la libertà di stampa a Roma - Il giornalista Rai, vittima di un attentato, è salito sul palco della manifestazione per la libertà di stampa organizzata in Piazza ... msn.com scrive
A Roma al via la manifestazione M5s per Ranucci “Viva la stampa libera”. Anche a Strasburgo dibattito sull’attentato - È iniziata in piazza Santi Apostoli a Roma la manifestazione organizzata dal Movimento 5 stelle a favore della libertà di stampa e di Sigfrido Ranucci, vittima di un attentato giovedì sera. Riporta ilfattoquotidiano.it