Manifestazione per la libertà di stampa a Roma presente anche Fratelli d' Italia

21 ott 2025

C’è anche Fratelli d’Italia alla manifestazione per la libertà di stampa organizzata a Roma e lanciata dal presidente del Movimento Cinque Stelle Giuseppe Conte. “Noi siamo in piazza a difesa della libertà di stampa. Questo governo è il miglior presidio della libertà in Italia”, ha detto il responsabile nazionale dell’organizzazione di FdI Giovanni Donzelli, presente in Piazza Santi Apostoli assieme ai capigruppo di Camera e Senato del partito Galeazzo Bignami e Lucio Malan. La delegazione di Fratelli d’Italia ha raggiunto a sorpresa l’area sotto al palco per assistere agli interventi di molti giornalisti tra cui Marco Travaglio, Milena Gabanelli e Francesco Cancellato, l’ex procuratore nazionale anti-mafia e senatore M5S Roberto Scarpinato e la presidente della Commissione Vigilanza Rai Barbara Floridia. 🔗 Leggi su Lapresse.it

