Manifestazione per la libertà di stampa a Roma ovazione per Ranucci

Ovazione per Sigfrido Ranucci e la redazione di ‘ Report ‘. Il giornalista Rai, vittima di un attentato, è salito sul palco della manifestazione per la libertà di stampa organizzata in Piazza Santi Apostoli a Roma. Qualche giorno fa degli ordigni sono esplosi davanti all’abitazione del conduttore di Report a Campo Ascolano, frazione del Comune di Pomezia, distruggendo due auto di famiglia. “Grazie a tutti voi che avete dedicato il vostro tempo, la vostra attenzione”, ha detto Ranucci invitando i suoi colleghi sul palco. Questo articolo proviene da LaPresse. 🔗 Leggi su Lapresse.it © Lapresse.it - Manifestazione per la libertà di stampa a Roma, ovazione per Ranucci

