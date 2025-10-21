Manifestazione in solidarietà di Ranucci il giornalista | Grazie per la vicinanza libertà di stampa va riempita di contenuti
Sigfrido Ranucci è stato accolto con un’ovazione alla manifestazione per la libertà di stampa organizzata a Roma. “ Grazie a tutti per la vicinanza, è una cosa importante. Siamo qui per difendere la libertà di stampa ma libertà di stampa non è una parola vuota, va riempita di contenuti. Libertà di stampa vuol dire parlare di sei milioni di persone che non possono curarsi oppure dei cinque milioni di poveri e studiarne le cause. Libertà di stampa significa battersi per consegnare alle future generazioni un mondo migliore”, ha detto il giornalista e conduttore della trasmissione d’inchiesta della Rai ‘Report’ parlando da piazza Santi Apostoli. 🔗 Leggi su Lapresse.it
Contenuti che potrebbero interessarti
Giornata della solidarietà: lo spettacolo del fuoco a chiusura della manifestazione - facebook.com Vai su Facebook
Manifestazione per la libertà di stampa a Roma: Ranucci saluta Conte, Schlein, Bonelli e Fratoianni - (LaPresse) Sigfrido Ranucci, giornalista e conduttore di 'Report', è arrivato alla manifestazione per la libertà di stampa organizzata in ... Si legge su stream24.ilsole24ore.com
Ovazione per Ranucci alla manifestazione per la libertà di stampa a Roma - Il giornalista Rai, vittima di un attentato, è salito sul palco della manifestazione per la libertà di stampa organizzata in Piazza ... Lo riporta msn.com
Manifestazione di solidarietà per Ranucci, Conte: “La politica smetta di mettere alla gogna i giornalisti” - Le istituzioni devono fare in modo che i giornalisti possano fare il loro lavoro ... Lo riporta fanpage.it