Manicure di tendenza | le palette più chic dei prossimi mesi
Con l'arrivo della stagione fredda, il mondo della bellezza si prepara a un cambio di rotta, accogliendo nuove palette cromatiche e ispirazioni sofisticate. Unghie autunnoinverno 2026: colori e tendenze della stagione su Donne Magazine. 🔗 Leggi su Donnemagazine.it
Leggi anche questi approfondimenti
UNGHIE FOLIAGE Tutti i colori dell’autunno per una manicure di tendenza #nails #unghie #unghieautunnali #nailspassion #marcon - facebook.com Vai su Facebook
Manicure rosso scuro, la tendenza più elegante dell’autunno 2025 - unghie rosso scuro pomegranate nails opi le vernis aurora nails le mini macaron smalti vino bordeaux rouge noir ... Segnala msn.com
Per una manicure alla moda, sono queste le tendenza da copiare in autunno: tutte bellissime - Quali saranno le tendenze per una manicure perfetta in questo autunno 2025? Da diregiovani.it
La tendenza manicure dell’estate sa di gelato. Sulle mani vorrai indossare solo questo colore - Un trend che fa venire voglia di provarlo con la stessa intensità di quando, durante una bella giornata, ci si trova a ... Scrive dilei.it