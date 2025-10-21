Mancini alla Juventus? La scelta ufficiale del Nottingham Forest per la panchina | arriva il comunicato da parte del club inglese

Mancini alla Juventus? La scelta ufficiale del Nottingham Forest per la panchina che con un comunicato annuncia il nuovo allenatore. Il  Nottingham Forest  apre un nuovo capitolo della propria storia affidandosi a Sean Dyche. Dopo l’esonero di Ange Postecoglou, il club inglese ha ufficializzato l’arrivo dell’ex tecnico dell’Everton, che avrà il compito di rilanciare la squadra in Premier League e riportarla lontano dalla zona retrocessione. La decisione è arrivata dopo un attento processo di selezione condotto dal responsabile globale del calcio Edu Gaspar e dal direttore tecnico George Syrianos. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com

