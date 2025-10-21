mancano i materiali il cantiere alla tinaia viene prorogato di 1 mese

I lavori continuano. Il cantire non riesce a chiudere per la mancanza di alcuni materiali necessari al completamento delle opere. È stato quindi necessario prorogare di un altro mese il termine dei lavori di sicurezza idraulica su via della Tinaia, strada che collega l’omonima frazione con il quartiere di Serravalle. Ora, proprio a causa dei materiali mancanti, il termine dei lavori slitta ed è fissato per il 21 novembre. A questo proprosito è stata emessa l’ ordinanza comunale che stabilisce la proroga della chiusura alla viabilità del tratto di via della Tinaia, dal Capannone alla frazione, con transito e sosta vietati per veicoli, motocicli, biciclette e pedoni a eccezione dei mezzi necessari per concretizzare i lavori. 🔗 Leggi su Lanazione.it

