Manca la linea Internet comune ko | fermi uffici negozi e anche il centro prelievi

Manca la linea Internet e Caponago si ferma. Una giornata da dimenticare per chi vive e lavora nel piccolo comune del Vimercatese.Dalla giornata di ieri, lunedì 20 ottobre, la linea Internet non funziona e il problema persiste anche oggi. Seri disagi per gli uffici (pubblici e non), per chi. 🔗 Leggi su Monzatoday.it

Altri contenuti sullo stesso argomento

#Portovesme, l'assessora regionale al Lavoro Manca: "Chiudere la linea zinco una scorrettezza, il Governo intervenga con urgenza" - facebook.com Vai su Facebook

Disagi in metro a Milano, linea sospesa: "Manca la corrente" https://ift.tt/cRsAmuY - X Vai su X

I dubbi sulle cure anti Covid "Manca una linea comune" - Covid, si dovrebbero seguire le linee guida internazionali che non tutti osservano. Riporta ilgiornale.it

Nella borgata marina di S'Archittu manca internet - Linea internet assente da qualche giorno nella borgata marina di S’Archittu, e subito fioccano le difficoltà e disagi per servizi pubblici e privati. Scrive unionesarda.it

Il bando borghi manca di strategia: che senso ha dare 20 milioni a un Comune solo? - L’attuazione del PNRR è andato in direzione opposta, destinando oltre 1 miliardo di euro al cosiddetto piano Attrattività dei Borghi sul quale stanno piovendo critiche da tutte le parti, specialmente ... Da ilfattoquotidiano.it