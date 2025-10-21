Mamma vivi e sorridi dentro al mio cuore straziato che lentamente si allieta ad ogni tuo ricordo | Paolo Ciavarro celebra il compleanno di Eleonora Giorgi

Ilfattoquotidiano.it | 21 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Nel giorno in cui Eleonora Giorgi avrebbe compiuto 72 anni, 21 ottobre, il figlio Paolo Ciavarro ha voluto dedicare un pensiero alla madre, scomparsa lo scorso marzo a causa di un tumore al pancreas. “ Vivi e sorridi dentro al mio cuore straziato che lentamente si allieta ad ogni tuo ricordo. Auguri mamma, ti amo”, ha scritto Paolo in un post pubblicato sui social, accompagnando le parole a due fotografie d’infanzia che lo ritraggono insieme all’attrice. Il conduttore e volto televisivo, che il 22 ottobre compirà 34 anni, ha spiegato come quest’anno sarà la prima volta che non potrà festeggiare insieme alla madre. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

mamma vivi e sorridi dentro al mio cuore straziato che lentamente si allieta ad ogni tuo ricordo paolo ciavarro celebra il compleanno di eleonora giorgi

© Ilfattoquotidiano.it - “Mamma, vivi e sorridi dentro al mio cuore straziato che lentamente si allieta ad ogni tuo ricordo”: Paolo Ciavarro celebra il compleanno di Eleonora Giorgi

News recenti che potrebbero piacerti

mamma vivi sorridi dentro“Mamma, vivi e sorridi dentro al mio cuore straziato che lentamente si allieta ad ogni tuo ricordo”: Paolo Ciavarro celebra il compleanno di Eleonora Giorgi - "Vivi e sorridi dentro al mio cuore": le parole commosse di Paolo per i 72 anni che la madre avrebbe compiuto oggi ... Si legge su ilfattoquotidiano.it

mamma vivi sorridi dentroEleonora Giorgi, il ricordo di Paolo Ciavarro nel giorno del compleanno: «Vivi e sorridi dentro al mio cuore straziato» - «Vivi e sorridi dentro al mio cuore straziato che lentamente si allieta ad ogni tuo ricordo. Segnala iodonna.it

mamma vivi sorridi dentroEleonora Giorgi avrebbe compiuto oggi 72 anni, Paolo Ciavarro: "Auguri mamma" - "Auguri mamma ti amo", così Paolo Ciavarro ricorda oggi, martedì 21 ottobre, la mamma Eleonora Giorgi, scomparsa lo scorso marzo a causa di un tumore al pancreas. Segnala msn.com

Cerca Video su questo argomento: Mamma Vivi Sorridi Dentro