Mamma vivi e sorridi dentro al mio cuore straziato che lentamente si allieta ad ogni tuo ricordo | Paolo Ciavarro celebra il compleanno di Eleonora Giorgi
Nel giorno in cui Eleonora Giorgi avrebbe compiuto 72 anni, 21 ottobre, il figlio Paolo Ciavarro ha voluto dedicare un pensiero alla madre, scomparsa lo scorso marzo a causa di un tumore al pancreas. “ Vivi e sorridi dentro al mio cuore straziato che lentamente si allieta ad ogni tuo ricordo. Auguri mamma, ti amo”, ha scritto Paolo in un post pubblicato sui social, accompagnando le parole a due fotografie d’infanzia che lo ritraggono insieme all’attrice. Il conduttore e volto televisivo, che il 22 ottobre compirà 34 anni, ha spiegato come quest’anno sarà la prima volta che non potrà festeggiare insieme alla madre. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it
