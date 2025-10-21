Mamma non c’è più Ho richiesto di tornare può essere comprensibile o meno come scelta | Anita Mazzotta rientra al Grande Fratello tra gli abbracci

Momenti di commozione durante la puntata di ieri sera, 20 ottobre, del “ Grande Fratello”. La concorrente Anita Mazzotta è tornata nella Casa più spiata d’Italia, dopo che aveva lasciato improvvisamente il reality show qualche giorno fa per stare accanto alla madre, scomparsa in seguito a una malattia. Anita ha spiegato di aver deciso di tornare non solo per mantenere la promessa fatta a sua mamma, ma anche per cercare di superare questo momento difficile insieme ai suoi compagni. “Sono di nuovo qui per volontà sua, per volontà mia”. Al suo rientro in Casa, la concorrente ha spiegato agli inquilini: “Mamma non c’è più. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it © Ilfattoquotidiano.it - “Mamma non c’è più. Ho richiesto di tornare, può essere comprensibile o meno come scelta”: Anita Mazzotta rientra al “Grande Fratello” tra gli abbracci

Dai un’occhiata anche a questi contenuti

Mamma Nula, circa due anni. Nula è la splendida mamma di Sogno e Morfeo, è buona e affettuosa. Sterilizzata e testata fiv/felv negativa. Richiesto preaffido. Per info chiamare il 338 49 70 760 (in caso di mancata risposta mandate un messaggio e verrete rico Vai su Facebook

«Mamma, ho fatto un casino». La telefonata del 18enne senza patente dopo aver investito e ucciso l'ex prof di matematica - Con un pianto disperato al telefono Jose Reynaldo Alberto, 18 anni, ha raccontato l’incidente che aveva appena causato, lunedì ... Si legge su corrieredelveneto.corriere.it

“Mamma, ho fatto un casino”: la telefonata del 18enne senza patente dopo aver travolto e ucciso il 71enne in bici - È con queste parole, tra singhiozzi e disperazione, che Jose Reynaldo Alberto, appena 18 anni, ha chiamato la madre subito dopo l ... Scrive fanpage.it