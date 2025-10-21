Maltempo sul Tirreno per tutta la settimana | piogge e venti forti da Nord a Sud
Settimana di maltempo per gran parte d’Italia, con piogge frequenti e venti forti che interesseranno in particolare la fascia tirrenica. A confermare le previsioni è Lorenzo Tedici, meteorologo responsabile media de iLMeteo.it, secondo cui una nuova perturbazione atlantica porterà fenomeni anche abbondanti fino a domenica. Le regioni più colpite saranno Toscana, Umbria, Lazio e Campania, dove nelle prossime ore sono attesi rovesci e temporali diffusi. Non mancheranno precipitazioni anche sul Friuli Venezia Giulia, mentre piovaschi isolati potranno interessare la Sardegna e il medio Adriatico. Le perturbazioni saranno accompagnate da venti sostenuti provenienti da sud, che soffieranno con forza sulla Sardegna, sull’alto Adriatico e lungo la Toscana, fino a raggiungere intensità di burrasca sulla fascia appenninica nella giornata di giovedì. 🔗 Leggi su Lanotiziagiornale.it
