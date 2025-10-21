Maltempo sopralluogo di Pendolino nei cantieri delle strade provinciali
Mezzi e uomini del Libero consorzio comunale di Agrigento sono all’opera da giorni per ripristinare le condizioni di sicurezza di alcune strade provinciali duramente colpite da un nubifragio, con accumulo di fango e detriti in più punti, soprattutto nell’area montana.Questa mattina il presidente. 🔗 Leggi su Agrigentonotizie.it
