Maltempo Italia violento nubifragio | famiglia intrappolata in casa Allagamenti e danni

L’Italia è tornata a fare i conti con il maltempo. Dall’alba di oggi, 21 ottobre, un nuovo fronte perturbato di origine atlantica sta attraversando gran parte della penisola, portando con sé piogge intense, temporali e un netto calo delle temperature. Le regioni più colpite risultano Toscana, Liguria e Lombardia, dove si sono già verificati i primi disagi alla circolazione e numerosi allagamenti. Anche nel Centro-Sud il maltempo non dà tregua, con raffiche di vento e mareggiate lungo le coste tirreniche. >> “Vannacci? Cosa succede ora”. L’annuncio ufficiale di Salvini dopo il caos delle regionali Il Dipartimento nazionale della Protezione Civile ha emesso un’allerta arancione per rischio idrogeologico in varie aree della Toscana e della Liguria, mentre è gialla in molte altre zone del Paese. 🔗 Leggi su Caffeinamagazine.it

Scopri altri approfondimenti

Torna l'allerta maltempo in Italia: ecco le previsioni meteo per martedì 21 ottobre Vai su Facebook

Maltempo, in arrivo tre cicloni sull'Italia: scatta l'allerta - X Vai su X

Maltempo in arrivo sull’Italia: ecco dove sono attesi i nubifragi nelle prossime ore - Ecco dove pioverà intensamente nelle prossime ore e tutti i dettagli sul meteo ... Riporta meteo.it

Nubifragio a Carrara e Massa, strade come fiumi e scuole chiuse: "Attenzione negli spostamenti" - Allagamenti e disagi in tutta la provincia, colpita nella notte da una violenta ondata di maltempo. Da today.it

Maltempo in Italia, piogge torrenziali e voli dirottati: le regioni più colpite - Una nuova ondata di maltempo ha investito l’Italia, portando piogge violente, venti forti e un brusco calo delle temperature. Segnala thesocialpost.it