Maltempo in Toscana | scuole chiuse e criticità a Massa e Carrara

Orizzontescuola.it | 21 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

La sospensione delle attività didattiche è stata annunciata con urgenza a Massa e Carrara, dove nelle ultime ore si sono registrati forti disagi causati da una perturbazione intensa. Le scuole restano chiuse, come comunicato dai sindaci delle due città. L'articolo . 🔗 Leggi su Orizzontescuola.it

