Maltempo in Toscana | scuole chiuse e criticità a Massa e Carrara

La sospensione delle attività didattiche è stata annunciata con urgenza a Massa e Carrara, dove nelle ultime ore si sono registrati forti disagi causati da una perturbazione intensa. Le scuole restano chiuse, come comunicato dai sindaci delle due città. L'articolo . 🔗 Leggi su Orizzontescuola.it

+++ Maltempo in Toscana: scuole chiuse anche a Massa - Diretta meteo - facebook.com Vai su Facebook

TOSCANA - Maltempo in Toscana: codice giallo per pioggia e temporali tra lunedì 20 e martedì 21 ottobre. La fase instabile temporalesca più probabile tra la tarda sera di oggi e la notte di domani, con intensità massime orarie fino a forti (30-40 mm/h). - X Vai su X

Nubifragio a Massa e Carrara, scuole chiuse oggi per maltempo: straripa canale, salvata famiglia bloccata - Una forte ondata di maltempo si è abbattuta questa notte sul nord della Toscana, in particolare sui comuni di Massa e Carrara dove i sindaci hanno deciso ... Scrive fanpage.it

Maltempo in Toscana, violento temporale a Carrara: allagamenti, scuole chiuse anche a Massa - Nubifragio nella notte a Carrara e provincia. corrierefiorentino.corriere.it scrive

Massa Carrara, canale straripato a Fossone: Vigili del fuoco salvano una famiglia - Le squadre sono impegnate in soccorsi fin dalle prime luci dell'alba. Lo riporta msn.com