Maltempo in Toscana nubifragio a Carrara | allagamenti e scuole chiuse

La Toscana colpita dal maltempo nella mattinata di oggi, martedì 21 ottobre. Un forte nubifragio ha colpito la provincia di Massa-Carrara, provocando diversi allagamenti. Scuole chiuse e attività sospese, a Carrara in azione le idrovore. I vigili del fuoco hanno salvato una famiglia bloccata in casa per lo straripamento di un canale. Ecco tutti gli aggiornamenti. Straripa canale, vigili del fuoco salvano famiglia. In provincia di Massa-Carrara, in località Fossone, i vigili del fuoco hanno salvato una famiglia rimasta bloccata in casa per lo straripamento di un canale. L’episodio si è verificato a causa del maltempo di queste ore. 🔗 Leggi su Lapresse.it © Lapresse.it - Maltempo in Toscana, nubifragio a Carrara: allagamenti e scuole chiuse

Approfondisci con queste news

+++ Maltempo in Toscana: scuole chiuse anche a Massa - Diretta meteo - facebook.com Vai su Facebook

TOSCANA - Maltempo in Toscana: codice giallo per pioggia e temporali tra lunedì 20 e martedì 21 ottobre. La fase instabile temporalesca più probabile tra la tarda sera di oggi e la notte di domani, con intensità massime orarie fino a forti (30-40 mm/h). - X Vai su X

Nubifragio a Massa e Carrara, scuole chiuse oggi per maltempo: straripa canale, salvata famiglia bloccata - Una forte ondata di maltempo si è abbattuta questa notte sul nord della Toscana, in particolare sui comuni di Massa e Carrara dove i sindaci hanno deciso ... Lo riporta fanpage.it

Maltempo in Toscana, violento temporale a Carrara: allagamenti, scuole chiuse anche a Massa - Nubifragio nella notte a Carrara e provincia. Come scrive corrierefiorentino.corriere.it

Nubifragio si abbatte sull'alta Toscana - CARRARA: Scuole chiuse e ordinanze dei sindaci emesse in via d'urgenza per preservare l'incolumità dei cittadini. Riporta toscanamedianews.it