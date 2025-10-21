Maltempo in Toscana e allagamenti a Carrara

Tv2000.it | 21 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Maltempo in Toscana. Violento temporale a Carrara: allagamenti e scuole chiuse. Servizio di Beatrice Bossi TG2000. 🔗 Leggi su Tv2000.it

© Tv2000.it - Maltempo in Toscana e allagamenti a Carrara

