Maltempo in Puglia torna il rischio pioggia nel Barese

Un'ondata di maltempo starebbe per giungere su Bari e provincia. Il nuovo bollettino della Protezione Civile indica l'allerta meteo ‘gialla’ per il rischio pioggia su tutto il territorio pugliese, dalle 13 di oggi (mercoledì 21 ottobre) e per le successive 11 ore.Sono previste, in particolare. 🔗 Leggi su Baritoday.it

