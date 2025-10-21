Maltempo in Lombardia ok dal Consiglio regionale | fondi per il Comasco e 2 milioni per Blevio

Il Consiglio regionale della Lombardia ha approvato a larghissima maggioranza un ordine del giorno che impegna la giunta a proseguire nelle politiche di contrasto al dissesto idrogeologico e a rafforzare gli investimenti per la tutela del territorio.Il documento chiede anche interventi di. 🔗 Leggi su Quicomo.it

maltempo lombardia ok consiglioMaltempo, il Consiglio regionale approva odg a sostegno dei Comuni colpiti: “Servono fondi e interventi rapidi” - Seduta straordinaria sul dissesto idrogeologico: la Lombardia chiede lo stato di emergenza nazionale. Si legge su laprovinciadivarese.it

Maltempo e dissesto idrogeologico, il Consiglio Regionale approva un ordine del giorno per anticipare fondi ai Comuni - Il Consiglio Regionale ha approvato un ordine del giorno che impegna la Giunta a sostenere i Comuni colpiti da frane e allagamenti, con fondi urgenti e interventi di prevenzione ... Come scrive varesenews.it

maltempo lombardia ok consiglioIl disastro maltempo a Como e in Lombardia: “2 milioni subito per Blevio. In regione danni per 290 milioni, chiesto lo stato di emergenza nazionale” - Proseguire le politiche e le azioni fin qui realizzate per il contrasto al dissesto idrogeologico anche attraverso scelte innovative; assicurare adeguati investimenti e garantire la manutenzione ordin ... Riporta comozero.it

