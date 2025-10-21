Maltempo e correnti umide sull' Italia Poi nel fine settimana caldo e temperature sopra la media al Sud

Nel corso della giornata odierna ci saranno condizioni meteo instabili sull'Italia con piogge sparse al mattino al Centro-Nord. Tra pomeriggio e sera maltempo in arrivo anche al Sud con temporali tra Lazio e Campania. Nuvolosità in transito e precipitazioni sparse anche tra mercoledì e giovedì, specie sui settori occidentali della Penisola. Entro le prime ore di venerdì un impulso perturbato raggiungerà. 🔗 Leggi su Feedpress.me © Feedpress.me - Maltempo e correnti umide sull'Italia. Poi nel fine settimana caldo e temperature sopra la media al Sud

