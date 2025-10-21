Maltempo | codice arancione per temporali

Arezzonotizie.it | 21 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Tempo in peggioramento sulla Toscana. Dopo il transito della perturbazione atlantica su tutto il territorio regionale nella giornata di oggi, 21 ottobre, in attenuazione nel corso del pomeriggio, per domani, 22 ottobre, sono attesi temporali localmente anche forti sul centro nord della regione. 🔗 Leggi su Arezzonotizie.it

Immagine generica

Altri contenuti sullo stesso argomento

maltempo codice arancione temporaliMaltempo, il 22 ottobre codice arancione per temporali in Toscana - Maltempo: allerta meteo di codice arancione per temporali sul centro nord della Toscana, giallo nel resto della regione ... Lo riporta sienafree.it

maltempo codice arancione temporaliMaltempo, scatta l'allerta nel fiorentino: codice giallo a Firenze, arancione in alcune zone del fiorentino - Emessa dalla sala operativa della Regione Toscana un'allerta meteo con codice arancione per rischio idrogeologico e temporali forti per tutta la giornata di domani, mercoledì 22 ottobre, su Toscana ... Si legge su 055firenze.it

maltempo codice arancione temporaliMaltempo, codice arancione per pioggia e temporali nella costa settentrionale della Toscana - Una perturbazione di origine atlantica in transito sulla regione tra oggi e domani, martedì 21 ottobre, porterà piogge diffuse ... intoscana.it scrive

Cerca Video su questo argomento: Maltempo Codice Arancione Temporali