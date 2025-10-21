Maltempo ciclone in arrivo giovedì sull' Italia | Eventi estremi e temporali auto rigeneranti le regioni a rischio Scuole chiuse in Toscana
Maltempo in arrivo sull'Italia. Un profondo ciclone, in discesa dal Nord Europa, impatterà violentemente su molte regioni innescando una pesante ondata di maltempo su molte delle nostre. 🔗 Leggi su Leggo.it
Meteo: Giovedì Nero, un ciclone impatterà violentemente sull'Italia; vediamo cosa ci aspetta - Gli ultimi aggiornamenti hanno confermato la discesa di una vasta area di bassa pressione (tempesta) dal Nord Europa, sospinta da masse d'aria di origine polare. Da ilmeteo.it