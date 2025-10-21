Maltempo chiuse scuole Massa e Carrara

8.43 Scuole chiuse e attività didattica sospesa a Massa e Carrara, in Toscana, a causa del maltempo delle ultime ore. Una forte perturbazione, scrive sui social il sindaco di Carrara, ha colpito la città per poi spostarsi verso Massa. Anche qui chiuse le scuole e in più sospesi i trasporti pubblici. Sul territorio, allagamenti per le abbondanti piogge. Una famiglia salvata in località Fossone lungo la via Aurelia: lo straripamento di un canale li aveva bloccati in casa. 🔗 Leggi su Servizitelevideo.rai.it

