Maltempo arriva il ciclone in Italia! Eventi estremi e scuole chiuse Le regioni colpite

Maltempo in arrivo sull’Italia. Un profondo ciclone, proveniente dal Nord Europa, è previsto colpire molte regioni a partire da giovedì 23 ottobre, generando una pesante ondata di temporali e piogge abbondanti. Secondo le ultime previsioni de ilmeteo.it, una vasta area di bassa pressione sospinta da masse d’aria polare si muoverà verso il nostro Paese, favorendo fenomeni meteorologici intensi. L’Irruzione di queste correnti creerà un minimo depressionario sul mar Ligure, mentre venti miti di Scirocco e Libeccio attraverseranno il Mediterraneo, caricandosi di umidità e alimentando così la formazione di temporali autorigeneranti. 🔗 Leggi su Thesocialpost.it © Thesocialpost.it - Maltempo, arriva il ciclone in Italia! Eventi estremi e scuole chiuse. Le regioni colpite

Contenuti che potrebbero interessarti

#Maltempo Costa Rica, devastanti inondazioni a San José: l’acqua arriva fino ai tetti | VIDEO Vai su Facebook

Ottobrata agli sgoccioli, in Toscana arriva il maltempo: ecco quando. Meteo Halloween - X Vai su X

Pioggia e maltempo in vista, quando arriva il Ciclone Atlantico in Italia - Un cambiamento significativo nelle condizioni meteo italiane è atteso tra mercoledì 15 e giovedì 16 ottobre, quando un vortice proveniente dai Balcani spingerà aria fredda verso il Mediterraneo, ... Segnala trend-online.com

MeteoGiuliacci, quando finisce il maltempo sull'Italia: dopo una perturbazione ne arriva un'altra - A dare un aggiornamento sulle condizioni meteo è il team di MeteoGiuliacci, che fa un ... Si legge su iltempo.it

Paura in Italia, arriva il ciclone: in questi giorni meglio barricarsi in casa - Le previsioni degli esperti fanno paura, ciclone in arrivo sull'Italia: le date da cerchiare e le zone maggiormente interessate ... Lo riporta temporeale.info