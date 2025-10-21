Maltempo arriva il ciclone in Italia! Eventi estremi e scuole chiuse Le regioni colpite

Maltempo in arrivo sull’Italia. Un profondo ciclone, proveniente dal Nord Europa, è previsto colpire molte regioni a partire da giovedì 23 ottobre, generando una pesante ondata di temporali e piogge abbondanti. Secondo le ultime previsioni de ilmeteo.it, una vasta area di bassa pressione sospinta da masse d’aria polare si muoverà verso il nostro Paese, favorendo fenomeni meteorologici intensi. L’Irruzione di queste correnti creerà un minimo depressionario sul mar Ligure, mentre venti miti di Scirocco e Libeccio attraverseranno il Mediterraneo, caricandosi di umidità e alimentando così la formazione di temporali autorigeneranti. 🔗 Leggi su Thesocialpost.it

