Maltempo allerta meteo per piogge e temporali | scuole chiuse nel pisano

La nuova ondata di maltempo prevista per domani, 22 ottobre, su gran parte della nostra regione (con allerta arancione e gialla emessa dalla Protezione civile regionale) ha spinto alcuni sindaci del territorio ad optare per la chiusura delle scuole di ogni ordine e grado per la giornata di. 🔗 Leggi su Pisatoday.it

