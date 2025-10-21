Maltempo allerta arancione sulla costa dalla Versilia alla Costa degli Etruschi
FIRENZE – Tempo in peggioramento sulla Toscana. Dopo il transito della perturbazione atlantica su tutto il territorio regionale nella giornata di oggi (21 ottobre) in attenuazione nel corso del pomeriggio, per domani, sono attesi temporali localmente anche forti sul centro nord della regione, in particolare sulle aree costiere. Piogge e rovesci sono previsti in mattinata sulla costa settentrionale e zone limitrofe, dove saranno più probabili e frequenti, mentre nel pomeriggio le precipitazioni potranno interessare, con minore intensità, anche il resto della regione. La Sala operativa unificata della Protezione civile regionale ha emesso pertanto, per tutta la giornata di mercoledì (22 ottobre) un bollettino di criticità arancione per temporali forti e per rischio idrogeologico e idraulico del reticolo minore sulle zone costiere centro-settentrionali, dalla Versilia fino alla costa degli Etruschi, compreso l’arcipelago, e di criticità gialla sul resto della Toscana, ad eccezione delle valli del Fiora e dell’Albegna. 🔗 Leggi su Corrieretoscano.it
Altri contenuti sullo stesso argomento
Allerta meteo Arancione, 22 ottobre 2025 #livorno #toscana #maltempo #temporali #rischioidrogeologico Vai su Facebook
Scuole chiuse per maltempo e allerta arancione in Toscana domani 22 ottobre: l’elenco dei comuni interessati - X Vai su X
Maltempo, scatta l'allerta nel fiorentino: codice giallo a Firenze, arancione in alcune zone del fiorentino - Emessa dalla sala operativa della Regione Toscana un'allerta meteo con codice arancione per rischio idrogeologico e temporali forti per tutta la giornata di domani, mercoledì 22 ottobre, su Toscana ... Lo riporta 055firenze.it
Meteo, allerta arancione in Toscana: previsti forti temporali. Ecco dove - La protezione civile della Toscana ha emesso un'allerta arancione per rischio idrogeologico e temporali forti per tutta la giornata di mercoledì 22 ottobre. Da tg24.sky.it
Scuole chiuse per maltempo e allerta arancione in Toscana domani 22 ottobre: l’elenco dei comuni interessati - Stop alle lezioni in alcuni comuni della Toscana per allerta meteo arancione della Protezione civile: ecco ... Riporta fanpage.it