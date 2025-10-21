Maltempo allerta arancione per temporali A Empoli attivato il Centro Operativo Comunale

Tempo in peggioramento sulla Toscana. Dopo il transito della perturbazione atlantica su tutto il territorio regionale nella giornata di oggi, 21 ottobre, in attenuazione nel corso del pomeriggio, per domani, 22 ottobre, sono attesi temporali localmente anche forti sul centro nord della regione. 🔗 Leggi su Firenzetoday.it

