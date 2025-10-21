Maltempo a Massa Carrara con allagamenti e scuole chiuse salvata una famiglia | le immagini

Notizie.virgilio.it | 21 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Maltempo a Massa e Carrara: piogge torrenziali, allagamenti e scuole chiuse per sicurezza. Allerta per l’esondazione dei fiumi della Regione. 🔗 Leggi su Notizie.virgilio.it

maltempo massa carrara allagamentiMaltempo, chiuse scuole Massa e Carrara - Scuole chiuse e attività didattica sospesa a Massa e Carrara, in Toscana, a causa del maltempo delle ultime ore. Come scrive rainews.it

maltempo massa carrara allagamentiMaltempo a Carrara e Massa: scuole chiuse e soccorsi per una famiglia bloccata in casa - Forti piogge hanno colpito nella notte la provincia di Massa Carrara, causando allagamenti e disagi. Riporta gonews.it

maltempo massa carrara allagamentiForte ondata di maltempo su Massa e Carrara: strade come fiumi, salvata una famiglia - Massa carrara, 21 ottobre 2025 – Un forte maltempo si è abbattuto dall’alba di oggi, 21 ottobre, su Massa Carrara e provincia. Si legge su msn.com

