Maltempo a Massa Carrara con allagamenti e scuole chiuse salvata una famiglia | le immagini
Maltempo a Massa e Carrara: piogge torrenziali, allagamenti e scuole chiuse per sicurezza. Allerta per l’esondazione dei fiumi della Regione. 🔗 Leggi su Notizie.virgilio.it
#intanto Nubifragio in Toscana: forte maltempo tra Carrara e Massa, scuole chiuse e rischio esondazione del fiume Carrione - X Vai su X
Una forte ondata di maltempo si è abbattuta nella notte sul Nord della Toscana, in particolare a Massa e Carrara. - facebook.com Vai su Facebook
Maltempo, chiuse scuole Massa e Carrara - Scuole chiuse e attività didattica sospesa a Massa e Carrara, in Toscana, a causa del maltempo delle ultime ore. Come scrive rainews.it
Maltempo a Carrara e Massa: scuole chiuse e soccorsi per una famiglia bloccata in casa - Forti piogge hanno colpito nella notte la provincia di Massa Carrara, causando allagamenti e disagi. Riporta gonews.it
Forte ondata di maltempo su Massa e Carrara: strade come fiumi, salvata una famiglia - Massa carrara, 21 ottobre 2025 – Un forte maltempo si è abbattuto dall’alba di oggi, 21 ottobre, su Massa Carrara e provincia. Si legge su msn.com