Maltempo a Carrara il sindaco su Facebook | Diversi allagamenti chiuse le scuole

I vigili del fuoco, in località Fossone, hanno salvato una famiglia bloccata in casa per lo straripamento di un canale. 🔗 Leggi su Tgcom24.mediaset.it © Tgcom24.mediaset.it - Maltempo a Carrara, il sindaco su Facebook: "Diversi allagamenti, chiuse le scuole"

Una forte ondata di maltempo si è abbattuta nella notte sul Nord della Toscana, in particolare a Massa e Carrara. - facebook.com Vai su Facebook

Che tempo farà domani lunedì 20 ottobre? Maltempo in arrivo. In mattinata avremo piogge al Nord-Ovest, moderate su Piemonte, Lombardia, Valle d'Aosta e Liguria di Ponente mentre sulla Liguria centrale e quella di Levante avremo rovesci e temporali di ma - X Vai su X

Maltempo, chiuse scuole Massa e Carrara - Scuole chiuse e attività didattica sospesa a Massa e Carrara, in Toscana, a causa del maltempo delle ultime ore. Lo riporta rainews.it

Maltempo a Carrara, il sindaco su Facebook: "Diversi allagamenti, siate prudenti" - A comunicarlo, in un video pubblicato su Facebook, è il sindaco di Carrara, Serena Arrighi, spiegando che "le squadre ... Come scrive msn.com

Forte pioggia a Carrara, soccorsa una famiglia, scuole chiuse - La pioggia intensa ha interessato in particolare Carrara: lungo la via Aurelia, in località Fossone, una famiglia rimasta bloccata in casa per lo straripamento di un canale è stata salvata dai vigili ... Come scrive msn.com